Владивосток остался без АИ-98: водители не могут найти топливо для турбодвигателей

«У меня турбовый Subaru Forester, заправляюсь не ниже АИ-98. Сколько ни заезжал на ННК, ни разу еще не было 98-го. Причем на табло он якобы есть, цена указана. А как подъезжаешь к колонке, на шланге табличка “Слив бензовоза”. Ну какой слив? Зачем издеваться над людьми? Напишите на въезде, что нет бензина», — пожаловался один из автомобилистов.
По словам автолюбителей, проверка двенадцати заправок не выявила наличия ни АИ-98, ни АИ-101, что, по их мнению, свидетельствует о полном отсутствии в городе бензина с октановым числом выше 95.
Как сообщает NewsVl, на большинстве АЗС, где традиционно реализуется высокооктановое топливо, действительно оно отсутствует. Единственная заправка на Моргородке, где ранее еще можно было заправиться, в последние дни также перестала его отпускать.
Сами работники автозаправочных станций подтверждают дефицит, однако они не могут повлиять на ситуацию, поскольку график поставок и ассортимент привозимого топлива определяются вышестоящими инстанциями. По их словам, пока точной информации об отгрузках нет. В ННК-Приморнефтепродукт никак не прокомментировали ситуацию.
В общем счете высокооктановое топливо удалось обнаружить лишь в двух точках. На заправке Benzo на Седанке литр АИ-98 продается по цене 85,97 рубля, что существенно выше, чем на заправках ННК (77,57 рубля) и на бывших АЗС «Роснефти» (78,02 рубля). На станции «Октан» на улице Котельникова стоимость АИ-100 приближается к 100 рублям за литр. Хотя АИ-101 на ННК на Луговой предлагается по более доступной цене в 96,94 рубля, его доступность также остается под вопросом.
Напомним, месяц назад жители Приморского края столкнулись с резким дефицитом и ростом цен на топливном рынке. Похожая ситуация до сих пор наблюдается в некоторых районах Хабаровского края.