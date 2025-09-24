Владивосток остался без АИ-98: водители не могут найти топливо для турбодвигателей

«У меня турбовый Subaru Forester, заправляюсь не ниже АИ-98. Сколько ни заезжал на ННК, ни разу еще не было 98-го. Причем на табло он якобы есть, цена указана. А как подъезжаешь к колонке, на шланге табличка “Слив бензовоза”. Ну какой слив? Зачем издеваться над людьми? Напишите на въезде, что нет бензина», — пожаловался один из автомобилистов.