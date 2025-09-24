В Ростове задержан лишенный прав водитель на BMW с чужими дипномерами

В Ростове полицейские задержали водителя без прав, но с дипломатическими госномерами. Об этом сообщают в Главном управлении МВД по донскому региону.
Об инциденте стало известно накануне, 23 сентября. Сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль BMW, который двигался с дипломатическими регистрационными знаками иностранного государства. Судя по данным Департамента государственного протокола МИД России, номера с кодом 012 соответствуют Великому Герцогству Люксембург.
— В ходе общения полицейские выяснили, что у водителя нет документов на автомобиль. Сам мужчина рассказал, что нашел специальные номера на одной из улиц Ростова и решил установить их на свою машину. Дальнейшая проверка показала, что он ранее был лишен водительского удостоверения, — объяснили в полиции.
В отношении нарушителя составили административные протоколы. За управление автомобилем без прав ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы. За использование заведомо подложных номеров его могут лишить прав на срок от полугода до года. Также выписан штраф в 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
