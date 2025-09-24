Ричмонд
Под триколором мы отстояли свою свободу: крымчан поздравили с Днем флага

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости Крым. День государственного герба и государственного флага отмечают в Крыму. Для многих жителей полуострова эти символы олицетворяют объединение народов, обеспечивая связь и преемственность поколений. Об этом говорится в поздравлении главы республики Сергея Аксенова.

Источник: РИА "Новости"

«Наш герб и наш флаг отражают богатое историческое и культурное наследие Крыма, олицетворяют волю, патриотизм и ценности, объединяющие народы республики», — написал он в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что грифон — древний символ Тавриды, воплощение силы и мудрости. Девиз «Процветание в единстве» на гербе выражает общую цель крымчан.

«А в цветах флага отражена давняя крымская мечта о единстве с Россией и вера в неизбежное торжество исторической справедливости», — добавил Аксенов.

По его словам, эти символы объединяют крымчан, обеспечивая связь и преемственность поколений.

«Под нашим триколором мы отстояли свою свободу в дни Крымской весны и вернулись домой. И сегодня мы вместе со всей страной вносим свой вклад в общую Победу», — подчеркнул глава Крыма.

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов добавил, что крымские символы отражают ментальность, сущность крымского народа, стремление быть частью великой России.

«Под сенью нашего, крымского, триколора и герба, провозглашающего процветание в единстве, мы проделали большой, сложный путь по возвращению в Россию, сумели сохранить на полуострове русскую культуру, язык, историю, а сегодня — ведем активную созидательную деятельность в республике», — сказал Константинов.

Потому для крымского народа эти символы — олицетворение достигнутых и будущих побед, достойного настоящего и будущего, заключил председатель Госсовета республики.

