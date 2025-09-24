Домохозяйка из Подмосковья выиграла 56 миллионов рублей в лотерею

«Почему именно на “Всё или ничего” у меня упал глаз, я не знаю, была “чуйка”. Пару дней подряд я участвовала во “Всё или ничего”, выигрывала небольшие суммы и на них вновь покупала билеты. На третий день участия в этой лотерее я в последний раз решила купить билеты. Вот тогда меня и настигла удача!» — передают в компании слова победительницы.