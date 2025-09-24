В Нижнем Тагиле скончался бывший прокурор города Борис Родин

В Нижнем Тагиле на 84-м году жизни скончался бывший прокурор города Борис Родин, посвятивший работе в органах прокуратуры 36 лет. Об этом сообщили в похоронном доме «Реквием».
Его профессиональная биография началась в 1969 году с должности помощника прокурора района. За годы службы он занимал должности прокурора Тагилстроевского района, а также 10 лет проработал в Ленинской прокуратуре. Свой карьерный путь он завершил в 2005 году в должности прокурора Нижнего Тагила в звании полковника юстиции.
— Борис Родин был удостоен более 50 ведомственных наград. Среди его достижений — знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и премия «Персона года» за безупречную службу, — рассказали в «Реквиеме».
Коллеги вспоминают его как высококвалифицированного юриста и хорошего руководителя, внесшего значительный вклад в развитие надзорного ведомства в городе. В личной жизни он увлекался коллекционированием марок и монет, а также голландской живописью. Вместе с супругой они прожили в браке более 40 лет и воспитали двоих детей.
Церемония прощания с Борисом Васильевичем Родиным состоится 24 сентября в 10:30 в похоронном доме «Реквием» на улице Челюскинцев, 47.