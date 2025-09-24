Ричмонд
На территории Башкирии наблюдаются перебои в работе мобильного интернета

Это связано с тем, что на территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА.

На территории Башкирии наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Это связано с тем, что на территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Как сообщают в Росавиации, в аэропорт Оренбурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничение введено в 9 утра по местному времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель в Росавиации.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
