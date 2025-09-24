На территории Башкирии наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Это связано с тем, что на территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА.
Как сообщают в Росавиации, в аэропорт Оренбурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничение введено в 9 утра по местному времени.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель в Росавиации.
