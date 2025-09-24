Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Хабаровска в связи с задержкой рейса

Такая же проблема фиксируется на Камчатке.

Источник: ГУ МВД

В Хабаровске и на Камчатке фиксируются задержки авиарейсов в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В международном аэропорту Хабаровск имени Г. И. Невельского более 400 пассажиров ожидают вылета, который переносится с 13:45 на 18:10 по местному времени. Причиной становится позднее прибытие воздушного судна.

В Петропавловске-Камчатском задерживается рейс «Аэрофлота», который должен был отправиться в 16:00. Изменения связаны с техническими обстоятельствами и ухудшением самочувствия одного из пассажиров. Самолёт вынужденно совершил посадку в Екатеринбурге.

Хабаровский и Камчатский транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия. Ведомства контролируют соблюдение прав пассажиров и проверяют, предоставляются ли им необходимые услуги во время задержки.