Сотни пассажиров застряли в аэропорту Хабаровска в связи с задержкой рейса

В Хабаровске и на Камчатке фиксируются задержки авиарейсов в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В международном аэропорту Хабаровск имени Г. И. Невельского более 400 пассажиров ожидают вылета, который переносится с 13:45 на 18:10 по местному времени. Причиной становится позднее прибытие воздушного судна.
В Петропавловске-Камчатском задерживается рейс «Аэрофлота», который должен был отправиться в 16:00. Изменения связаны с техническими обстоятельствами и ухудшением самочувствия одного из пассажиров. Самолёт вынужденно совершил посадку в Екатеринбурге.
Хабаровский и Камчатский транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия. Ведомства контролируют соблюдение прав пассажиров и проверяют, предоставляются ли им необходимые услуги во время задержки.