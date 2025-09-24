Православный мессенджер «Зосима» стал доступен для скачивания в Google Play. Скрин

В сентябре 2024 года президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов сообщил РИА Новости, что мессенджер создан для проекта по реставрации храмов «Спаси и сохрани». Названный в честь святого Зосимы, он позволяет создавать страницы храмов, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями, фото, видео и трансляциями. Разработка ориентирована на православные сообщества, чтобы упростить коммуникацию и координацию событий.