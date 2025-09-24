Ричмонд
Грузия сократила поставки вина в Россию

Поставки грузинского вина в Россию упали на 25%

Источник: Комсомольская правда

По итогам первых восьми месяцев текущего года суммарные объемы поставок грузинского вина в Россию сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 103,3 млн долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы страны.

В августе в Россию было ввезено грузинского вина на 13,7 млн долларов, против 16,8 млн долларов месяцем ранее. Это минимальное значение с апреля текущего года, когда экспорт составил 12,9 млн долларов.

При этом Россия остается главным потребителем грузинского вина в мире. Второе место занимает Польша, закупившая в августе этого продукта на 1,4 млн долларов. Тройку лидеров замыкает Украина с показателем в 986,3 тысячи долларов.

В январе-августе текущего года доля российского рынка в структуре экспорта грузинского вина оценивается в 62,4%. Таким образом, в годовом выражении показатель снизился на 6,8 процентных пункта.

Ранее отмечалось, что спрос на алкоголь в России упал. По мнению экспертов, такую тенденцию можно было наблюдать из-за повышения акцизов.