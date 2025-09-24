Грузия сократила поставки вина в Россию

По итогам первых восьми месяцев текущего года суммарные объемы поставок грузинского вина в Россию сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 103,3 млн долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы страны.