Новосибирский зоопарк возобновил работу после пожара

Новосибирский зоопарк открылся для посетителей на следующий день после пожара, в результате которого погибло несколько животных. Об этом стало известно в среду, 24 сентября.
Учреждение заработало в обычное время, но посетителей пока немного. На территории продолжает работать спецтехника, а участок, где произошло возгорание, остается огороженным, передает ТАСС.
Пожар в Новосибирском зоопарке начался вечером 23 сентября: огонь охватил два здания, расположенных на территории Новосибирского зоопарка имени Шило. В ликвидации возгорания принимали участие 30 сотрудников МЧС и 10 единиц специализированной техники. По данным журналистов, в учреждении загорелись вольеры с диким быком, козами и пятнистыми оленями. В результате произошедшего некоторые животные погибли.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что огонь начал распространяться с вольера с верблюдами.
На текущий момент известно, что в результате пожара, который произошел в зоопарке Новосибирска имени Шило, погибло свыше 10 животных. Спасателям удалось вызволить быка, верблюда и три козы.