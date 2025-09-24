В Приднестровье нашлась 15-летняя школьница, пропавшая больше суток назад: К счастью, она жива и здорова

15-летняя жительница Тирасполя Дарья Обада найдена, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Вечером 23 сентября сотрудники уголовного розыска совместно с отцом без вести пропавшей нашли её по месту жительства друзей.
Напомним, 22 сентября 15-летняя Дарья ушла из дома в неизвестном направлении вчера около 11 часов утра.
Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают девушку, выясняют причины такого поступка.
