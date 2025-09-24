Ричмонд
В Приднестровье нашлась 15-летняя школьница, пропавшая больше суток назад: К счастью, она жива и здорова

Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают девушку, выясняют причины такого поступка.

Источник: Комсомольская правда

15-летняя жительница Тирасполя Дарья Обада найдена, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Вечером 23 сентября сотрудники уголовного розыска совместно с отцом без вести пропавшей нашли её по месту жительства друзей.

Напомним, 22 сентября 15-летняя Дарья ушла из дома в неизвестном направлении вчера около 11 часов утра.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают девушку, выясняют причины такого поступка.

