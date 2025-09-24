Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярке в известной пекарне продали плесневелые сосиски в тесте

Жительница Красноярска пожаловалась на заведение общепита сети «Бараулинские пекарни», расположенное по улице Молокова.

Источник: Фото покупателя

Женщина рассказала, что купила там пять сосисок в тесте, две из которых оказались испорченными, с плесенью внутри.

Фотографию выпечки с опасной начинкой красноярка отправила в Роспотребнадзор.

«Безусловно, такой продукции не место на прилавке, — отметили в ведомстве. — Реализация продукции, не соответствующей органолептическим показателям, санитарным законодательством не допускается. Кроме того, при продаже продуктов питания необходимо строго соблюдать условия хранения и сроки годности, установленные изготовителем».

По выявленным нарушениям ИП Барауле М. И. было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.