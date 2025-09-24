Красноярке в известной пекарне продали плесневелые сосиски в тесте

Женщина рассказала, что купила там пять сосисок в тесте, две из которых оказались испорченными, с плесенью внутри.
Фотографию выпечки с опасной начинкой красноярка отправила в Роспотребнадзор.
«Безусловно, такой продукции не место на прилавке, — отметили в ведомстве. — Реализация продукции, не соответствующей органолептическим показателям, санитарным законодательством не допускается. Кроме того, при продаже продуктов питания необходимо строго соблюдать условия хранения и сроки годности, установленные изготовителем».
По выявленным нарушениям ИП Барауле М. И. было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.