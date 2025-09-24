В Еврокомиссии назвали сроки появления «Стены дронов» в Европе

Европейцы могут реализовать свой проект «Стена дронов» в течение года. Об этом в интервью порталу Euractiv сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
Эксперты утверждают, что система обнаружения беспилотников может быть развернута «примерно через год», уточнил еврочиновник.
В начале сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой создать «стену дронов» для защиты восточного фланга ЕС от потенциальной «российской агрессии».
Заявление из Брюсселя прозвучало после того, как Польша подняла истребители для перехвата дронов, которые якобы попали в их воздушное пространство.
В России же отметили, что для покупки беспилотников, сенсоров, радаров, «глушилок» европейцам придется взять миллиардные кредиты.