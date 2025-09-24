Где сделать прививку от гриппа во Владивостоке — список адресов

Вакцинация от гриппа проходит во Владивостоке с 1 сентября по 30 ноября. Поставить прививку можно в поликлинике по месту прикрепления по полису ОМС, либо воспользоваться услугами выездных прививочных бригад, которые работают с коллективами и маломобильными гражданами (на дому), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Врачи подчёркивают: прививка — самый надёжный способ профилактики гриппа. Вакцина помогает организму выработать иммунитет и значительно снижает риск заражения и развития осложнений.
Где можно сделать прививку от гриппа бесплатно во Владивостоке:
Владивостокская поликлиника № 1 (ул. Уткинская, 7); Владивостокская поликлиника № 3 (ул. Луговая, 55); Владивостокский клинический многопрофильный медицинский центр № 1 (ул. Черёмуховая, 32); Владивостокская поликлиника № 9 (ул. Адмирала Горшкова, 3); Владивостокская клиническая больница № 4 (ул. Воропаева, 5); Краевая клиническая больница № 2 (поликлиника) (ул. Интернациональная, 56); Клиническая больница «РЖД-Медицина» (ул. 2-я Круговая, 10); Региональный медицинский центр «Лотос» (ул. Гоголя, 41); Медицинское объединение ДВО РАН (ул. Кирова, 95); ДВОМЦ ФМБА России (поликлиника) (ул. Береговая, 3); МСЧ МВД России по Приморскому краю (ул. Октябрьская, 10); Лечебно-диагностический центр МГУ им. адм. Г. И. Невельского (ул. Станюковича, 60а).
Для иммунизации используются три вида отечественных вакцин, одобренных к применению после прохождения обязательного контроля качества. Все препараты безопасны и разрешены для детей с шести месяцев и взрослых.
Напомним, что в Приморье отмечается сезонное увеличение числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).