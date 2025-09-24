Где сделать прививку от гриппа во Владивостоке — список адресов

Вакцинация от гриппа проходит во Владивостоке с 1 сентября по 30 ноября. Поставить прививку можно в поликлинике по месту прикрепления по полису ОМС, либо воспользоваться услугами выездных прививочных бригад, которые работают с коллективами и маломобильными гражданами (на дому), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.