Овчинский: в районе Сокол в рамках проекта КРТ построят жилой квартал

Кроме того, ранее сообщалось о планах по строительству многофункционального комплекса на западе Москвы, недалеко от МКАД. На улице Матросова в Солнцеве также будет реорганизован участок площадью 0,56 гектара с возведением комплекса площадью 19,7 тысячи квадратных метров, где разместятся офисы и торговые организации.