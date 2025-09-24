Овчинский: в районе Сокол в рамках проекта КРТ построят жилой квартал

В Москве на севере столицы планируется реорганизация двух участков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства.
В районе Сокол будет преобразовано два участка общей площадью 5,64 гектара. На одном из них, занимающем 4,68 гектара, создадут новый жилой квартал с благоустроенной территорией и удобными дорогами. Здесь также появятся объекты общественно-делового назначения, включая магазины, банковские отделения, фитнес-центры и офисы.
«Еще один участок площадью 0,96 гектара займет здание Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) “Жилищник района Сокол”. В результате реализации проекта будет создано свыше тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие площадки составят более 29 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 485,7 миллиона рублей. Реализовать проект планируют в течение шести лет», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Участки находятся по адресу: Светлый проезд, владение 4, вблизи Ленинградского шоссе, в районе с развитой инфраструктурой. В непосредственной близости расположены школы, колледжи, культурный центр, магазины и кафе. В шаговой доступности находятся станции метро «Войковская» и «Стрешнево» Московского центрального кольца.
Кроме того, ранее сообщалось о планах по строительству многофункционального комплекса на западе Москвы, недалеко от МКАД. На улице Матросова в Солнцеве также будет реорганизован участок площадью 0,56 гектара с возведением комплекса площадью 19,7 тысячи квадратных метров, где разместятся офисы и торговые организации.
Программа КРТ направлена на создание привлекательных городских пространств на бывших промышленных территориях и неэффективно используемых участках. В настоящее время в Москве реализуется 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров по поручению мэра Сергея Собянина.