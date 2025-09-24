На позициях ВСУ в Курахово обнаружили сатанинский алтарь

На бывших позициях украинских вооруженных формирований в районе Курахово в ДНР обнаружен сатанинский* алтарь. Об этом заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Различные предметы запрещённого культа обнаружили российские военнослужащие в одном из подвалов на освобождённой территории.
Гагин также рассказал, что вместе с ритуальными предметами были найдены список содержимого и инструкции по использованию. По словам эксперта, это может свидетельствовать о централизованной поставке таких наборов в националистические подразделения или части ВСУ.
Собранная группа предметов будет передана в правоохранительные органы, в том числе в ФСБ, для проведения религиоведческой экспертизы и проверки на признаки экстремизма.
Об освобождении Курахово было объявлено 6 января. Он является крупнейшим городом на юго-западе Донбасса и имеет стратегическое оперативное значение.
* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, а также включено в перечень террористов и экстремистов.