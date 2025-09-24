Ричмонд
Королеву красоты лишили титула из-за откровенных видео: девушка наслаждалась победой всего один день

В Таиланде королева красоты потеряла титул из-за откровенных видео на OnlyFans.

Источник: Комсомольская правда

В Таиланде разгорелся скандал вокруг победительницы конкурса красоты «Мисс Гранд Прачуапкхирикхан». 27-летнюю Суфани Нойнонтонг лишили титула через день после победы. Причиной стали откровенные видео, которые начали распространяться в социальных сетях. Об этом сообщило издание Mothership.

Суфани Нойнонтонг одержала победу в конкурсе 20 сентября. Однако уже на следующий день выяснилось, что ранее она публиковала откровенный контент на платформе OnlyFans. Это вызвало бурную реакцию общественности, и организаторы конкурса приняли решение отозвать титул.

Суфани Нойнонтонг, по ее словам, снималась в эротических и порнографических видео, чтобы оплатить лечение тяжелобольной матери. Женщина была прикована к постели и позже скончалась. Девушка осталась без родителей, так как отца у нее тоже нет. Она заявила, что давно прекратила подобную деятельность и видела в конкурсе красоты возможность начать новую жизнь. Также Нойнонтонг сообщила, что намерена подать в суд на сайты, которые распространяют ее старые видео.

Ранее на Филиппинах произошла трагедия. На побережье района Диит обнаружили останки 35-летней Акен Аррадасу, ранее победившей в конкурсе красоты. Женщину похитили 31 июля в городе Ормок. Трое неизвестных в масках насильно посадили ее в автомобиль Toyota и увезли. Камеры видеонаблюдения показали, что машина направилась в сторону города Таклобан.