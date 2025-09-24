Королеву красоты лишили титула из-за откровенных видео: девушка наслаждалась победой всего один день

Суфани Нойнонтонг, по ее словам, снималась в эротических и порнографических видео, чтобы оплатить лечение тяжелобольной матери. Женщина была прикована к постели и позже скончалась. Девушка осталась без родителей, так как отца у нее тоже нет. Она заявила, что давно прекратила подобную деятельность и видела в конкурсе красоты возможность начать новую жизнь. Также Нойнонтонг сообщила, что намерена подать в суд на сайты, которые распространяют ее старые видео.