Королеву красоты лишили титула из-за откровенных видео: девушка наслаждалась победой всего один день

В Таиланде разгорелся скандал вокруг победительницы конкурса красоты «Мисс Гранд Прачуапкхирикхан». 27-летнюю Суфани Нойнонтонг лишили титула через день после победы. Причиной стали откровенные видео, которые начали распространяться в социальных сетях. Об этом сообщило издание Mothership.
Суфани Нойнонтонг одержала победу в конкурсе 20 сентября. Однако уже на следующий день выяснилось, что ранее она публиковала откровенный контент на платформе OnlyFans. Это вызвало бурную реакцию общественности, и организаторы конкурса приняли решение отозвать титул.
Суфани Нойнонтонг, по ее словам, снималась в эротических и порнографических видео, чтобы оплатить лечение тяжелобольной матери. Женщина была прикована к постели и позже скончалась. Девушка осталась без родителей, так как отца у нее тоже нет. Она заявила, что давно прекратила подобную деятельность и видела в конкурсе красоты возможность начать новую жизнь. Также Нойнонтонг сообщила, что намерена подать в суд на сайты, которые распространяют ее старые видео.
Ранее на Филиппинах произошла трагедия. На побережье района Диит обнаружили останки 35-летней Акен Аррадасу, ранее победившей в конкурсе красоты. Женщину похитили 31 июля в городе Ормок. Трое неизвестных в масках насильно посадили ее в автомобиль Toyota и увезли. Камеры видеонаблюдения показали, что машина направилась в сторону города Таклобан.