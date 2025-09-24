Ричмонд
В Красноярске онкологи провели сложную операцию на легком

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевом онкодиспансере успешно выполнили сложнейшую бронхопластику 64-летнему пациенту с раком правого легкого.

Источник: Freepik

Обычно при такой патологии удаляют орган целиком, и человек дышит только за счет левого легкого. Красноярские врачи пошли по пути органосохраняющей хирургии, сообщает краевой минздрав.

Онкологи удалили верхнюю долю правого легкого и часть главного бронха, после чего воссоздали проходимость дыхательных путей с помощью межбронхиального анастомоза. Сложность операции заключалась в том, что диаметр главного бронха был вдвое больше нисходящих бронхов, однако хирурги успешно справились с задачей.

По словам заведующего отделением торакальной онкологии Алексея Крата, такие операции в краевом онкодиспансере проводят не чаще четырех раз в год, а по всей стране — около 70.

Пациент провел трое суток в реанимации и уже на 13-е сутки был выписан в удовлетворительном состоянии. Его дыхание восстановлено, показатели спирографии близки к норме. Сейчас мужчина ожидает результаты дополнительных анализов, чтобы определить дальнейшую тактику лечения.