В Красноярске онкологи провели сложную операцию на легком

Онкологи удалили верхнюю долю правого легкого и часть главного бронха, после чего воссоздали проходимость дыхательных путей с помощью межбронхиального анастомоза. Сложность операции заключалась в том, что диаметр главного бронха был вдвое больше нисходящих бронхов, однако хирурги успешно справились с задачей.