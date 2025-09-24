Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки

«С 7:30 30 сентября до 20:00 1 октября в Первомайском районе будет приостановлена подача газа в связи с проведением плановых работ», — сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что отключению подлежат абоненты пгт Первомайское, а также сел Упорное, Пшеничное, Правда, Крестьяновка, Новая Деревня, Гришино, Абрикосово и Островское.
«Без ресурса на сутки останутся около 4300 абонентов Первомайского района», — добавили в «Крымгазсети».
С перечнем отключаемых абонентов можно ознакомиться в официальном Telegram-канале ГУП РК «Крымгазсети».
Ранее стало известно, что около двух тысяч абонентов в городе Саки и селе Орехово Сакского района на день останутся без газа в связи с работами на сетях.