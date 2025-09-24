Сестрорецк стоит: сбой в движении электричек случился на Финляндском направлении

В Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) уточнили, что опаздывают 11 электричек, шесть из них следуют от Белоострова на Финляндский вокзал, еще пять в обратном направлении.
Электропоезда № 6005 и 6064, которые связывают указанные выше направления, и вовсе отменили. Сейчас ОЖД принимает меры для сокращения времени задержек составов.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что поезда СЗППК перевезли за август 10 млн пассажиров в пригородном сообщении. Этот показатель на 2% больше, чем в августе 2024 года.