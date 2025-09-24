Ночные заморозки до −4 градусов придут в Ростовскую область в конце недели

— Ночью и утром 27 и 28 сентября местами по Ростовской области, в том числе в Аксайском районе, ожидается похолодание до −4 градусов. Прогнозируются возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, — уточнили в УПЧС Аксайского района.