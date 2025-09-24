Ричмонд
Ночные заморозки до −4 градусов придут в Ростовскую область в конце недели

В Ростовской области прогнозируют ночные заморозки и угрозу сельхозкультурам.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с пятницы, 26 сентября, синоптики прогнозируют ночные заморозки. Об этом предупреждают в региональном гидрометцентре.

— 26 сентября в Ростовской области температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, местами похолодает до +2, а во второй половине ночи и утром по северу региона ожидаются заморозки до −2 градусов, — предупреждают синоптики.

Тем временем в пункте управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксайского района сообщают об усилении заморозков в грядущие выходные.

— Ночью и утром 27 и 28 сентября местами по Ростовской области, в том числе в Аксайском районе, ожидается похолодание до −4 градусов. Прогнозируются возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, — уточнили в УПЧС Аксайского района.

