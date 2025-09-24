В США многодетная мать застрелила детей, больного раком мужа и покончила с собой

На острове Пхукет в Таиланде 21-летний Вуттисан Вонгтай после ссоры с супругой в заброшенном отеле убил свою 11-месячную дочь, после чего совершил самоубийство. Запись трансляции произошедшего находилась в Сети почти сутки, прежде чем ее удалили.