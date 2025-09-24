В США многодетная мать застрелила детей, больного раком мужа и покончила с собой

Жительница американского штата Нью-Гэмпшир Эмили Лонг застрелила больного раком мужа, двоих детей, а затем покончила с собой. Об этом пишет газета Daily Mail.
По данным источника, после происшествия выяснилось, что Лонг обвинялась в крупном хищении у работодателя, сети общепита Wing-Itz. Владелец компании Дерек Фишер заявил, что представители ресторана выявили серьезные нарушения в отчетности, а банковские документы Лонг были подделаны.
Женщина работала операционным директором и вела блог в соцсети, где рассказывала о трудностях в семье.
Следователи установили, что Эмили застрелила мужа и детей, после чего покончила с собой. Генеральная прокуратура считает, что инцидент мог быть связан с психологическим состоянием Лонг.
Фишер добавил, что не станет возвращать компенсацию за украденные средства, так как они должны достаться единственному выжившему ребенку семьи, передает газета.
