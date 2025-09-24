Красноярские учителя раскрыли причины, по которым увольняются из школ

Все опрошенные изданием учителя сходятся во мнении, что их работа оплачивается довольно низко. При этом нагрузки большие — ведь помимо ведения уроков (за это в основном и начисляется зарплата), им приходится тратить время на подготовку к занятиям, на работу с многочисленной документацией и отчетностью, отвечать родителям учеников, зачастую во внерабочее время, а также испытывать стресс.