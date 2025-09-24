Красноярские учителя раскрыли причины, по которым увольняются из школ

Красноярские учителя признались, из-за чего они увольняются из школ. Об этом пишет издание «Проспект Мира».
Учительская профессия — одна из самых ответственных. Однако преподавателям приходится испытывать трудности, как финансовые, так и рабочие. О самых основных причинах, побуждающих учителей менять сферу деятельности, они рассказали красноярским журналистам.
Все опрошенные изданием учителя сходятся во мнении, что их работа оплачивается довольно низко. При этом нагрузки большие — ведь помимо ведения уроков (за это в основном и начисляется зарплата), им приходится тратить время на подготовку к занятиям, на работу с многочисленной документацией и отчетностью, отвечать родителям учеников, зачастую во внерабочее время, а также испытывать стресс.
Учителя отмечают, что у них нет стабильной зарплаты. Складывается она из разных факторов — оклад, классное руководство, стимулирующие выплаты, стаж, категория
Но зарплата — не единственная причина. Некоторым пришлось уходить из-за тяжелого психологического давления.
«Это, конечно, зависит от руководства. На тот момент в нашей школе руководство оставляло желать лучшего. Постоянное психологическое давление, унижения и оскорбления учителей не располагают к комфортной работе. Учителя за человека в школе не держат. Это исполнитель, который должен отработать план по оценкам, по отработанным темам, по взаимодействию с родителями и по сданным бумажкам», — рассказала бывшая учительница ИЗО и черчения Александра.
Она добавила, что чувствовала «незащищенность от родителей и учеников». Руководство школы, как она считает, не поддержало учителя и не защитило.
«Эти моменты сразу отбивают желание идти снова работать в школу, даже если учесть, что я уже уверена в себе и могу за себя постоять», — добавила она.
Учителя отмечают, что им приходится работать чуть ли не круглосуточно, живя в режиме тревоги: «не пропустил ли я важное сообщение, не забыл ли я сделать какое-то дело, не случилось ли что-то в моем классе, пока я вёл урок у другого и так далее».
Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков назвал сложившуюся ситуацию вызовом для образовательной системы региона. Он обсудил с директорами школ вопросы удержания талантливой молодежи в крае.