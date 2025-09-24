Ричмонд
Минфин внес в правительство проект бюджета России на 2026−2028 годы

Минфин представил в правительство проект федерального бюджета на 2026−2028 годы, а также поправки в бюджет 2025 года. В ведомстве в среду, 24 сентября, отметили, что документ сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.

Минфин представил в правительство проект федерального бюджета на 2026−2028 годы, а также поправки в бюджет 2025 года. В ведомстве в среду, 24 сентября, отметили, что документ сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.

Подчеркивается, что проект исходит из безусловного выполнения социальных обязательств государства и продолжения реализации национальных проектов.

В сфере оборонно-промышленного комплекса запланированы оснащение Вооруженных сил России новой техникой и модернизация предприятий ОПК. Одним из ключевых приоритетов бюджета названо обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также поддержка семей участников СВО.

Кроме того, более одного триллиона рублей дополнительно направят на здравоохранение в течение ближайших шести лет, передает РИА Новости.

Кроме того, Министерство финансов РФ при подготовке бюджета на 2026 год ориентировалось на базовый сценарий Центробанка и заложило ключевую ставку на уровне 12−13 процентов.

Президент России Владимир Путин сообщил, что меры российского правительства по снижению инфляции в стране дают результат — рост потребительских цен снизился на 0,7 процента. Тенденцию, которая касается инфляции в стране, он назвал достаточно яркой, отметив, что сейчас траектория снижения инфляции опережает прогнозы правительства и Банка России.