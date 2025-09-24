Ричмонд
В Самарской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ

Специалисты Роспотребнадзора сообщили: по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ в регионе увеличилась на 41,7%.

Источник: Freepik

«В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 41,7% или на 3972 случаев (на 37 неделе 2025 г. зарегистрировано 9522 случая ОРВИ, показатель на 10 т. н. — 30,4) и в возрастных группах: 0−2 года на 14,5%, 3−6 лет на 20,1%, 7−14 лет на 35,5%, 15 лет и старше на 48,2%», — прокомментировали в Управлении.

Также сообщается, что всего было зарегистрировано 13494 случая ОРВИ, что выше эпидпорога на 24,3%. «Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0−2 года на 55,3%, 3−6 лет на 48,1%, 7−14 лет на 30,5%. Заболеваемость выше эпидпорога в возрастной группе 15 лет и старше на 86,4%», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в регионе отмечается циркуляция парагриппа, аденовирусов, бокавирусов, сезонных коронавирусов, риновирусов, COVID-19.