В Самарской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ

«В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 41,7% или на 3972 случаев (на 37 неделе 2025 г. зарегистрировано 9522 случая ОРВИ, показатель на 10 т. н. — 30,4) и в возрастных группах: 0−2 года на 14,5%, 3−6 лет на 20,1%, 7−14 лет на 35,5%, 15 лет и старше на 48,2%», — прокомментировали в Управлении.