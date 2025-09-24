Мингорисполком показал, что происходит с ремонтом моста на Независимости. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале Мингорисполкома.
«Работы на одном из самых длинных путепроводов Минска близятся к завершению», — отметили в ведомстве.
Директор предприятия «Гордорстрой» Сергей Панев уточнил, что на данный момент металлическое пролетное строение на мосту между улицей Московской и проспектом Независимости находится в рабочих отметках.
По его словам, проводятся подготовительные работы к устройству монолитной железобетонной плиты. Панев отметил, что после этого будут уложены «конструктивные слои дорожной одежды».
В Мингорисполкоме добавили, что остаются работы по благоустройству. Речь идет про перильные ограждения, наружное освещение, тротуары.
«Все это планируют сделать за ближайший месяц», — отметили в пресс-службе.
