Мингорисполком показал, что происходит с ремонтом моста на Независимости

Мингорисполком сообщил о скором завершении работ на мосту на Независимости в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком показал, что происходит с ремонтом моста на Независимости. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале Мингорисполкома.

«Работы на одном из самых длинных путепроводов Минска близятся к завершению», — отметили в ведомстве.

Директор предприятия «Гордорстрой» Сергей Панев уточнил, что на данный момент металлическое пролетное строение на мосту между улицей Московской и проспектом Независимости находится в рабочих отметках.

По его словам, проводятся подготовительные работы к устройству монолитной железобетонной плиты. Панев отметил, что после этого будут уложены «конструктивные слои дорожной одежды».

В Мингорисполкоме добавили, что остаются работы по благоустройству. Речь идет про перильные ограждения, наружное освещение, тротуары.

«Все это планируют сделать за ближайший месяц», — отметили в пресс-службе.

Ранее мы узнали, что изменится на 62-летнем закрытом мосте в Минске: он будет металлическим и всего на трех опорах, а двойную сплошную заменят разделительной полосой.

Тем временем власти решили, как убрать пробки на выезд из Минска по Партизанскому проспекту.

Кроме того, власти Минска сказали, построят ли метро в Шабаны, Степянку и «Северный Берег».