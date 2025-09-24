В Севастополе открыли рейд после 3-часовой остановки

Рейд был закрыт в среду около 5 утра. О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось. Для горожан и гостей региона была организована работа компенсационных автобусов. Ограничение продлилось 3,5 часа.
«Уважаемые пассажиры️! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Накануне около полуночи в городе объявляли воздушную тревогу. После двух часов ночи ее отменили.