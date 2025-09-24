Инфляция в Иркутской области в августе опередила общероссийскую

«Четвертый месяц подряд снижаются цены на твердые, полутвердые и мягкие сыры. Региональные производители расширили производство, за счет чего удалось увеличить выпуск этих продуктов. В связи с ростом предложения сыра местные продавцы проводили распродажи накопившихся товарных запасов. Однако в целом за год цены на сыр выросли примерно на 20%», — сказал управляющий отделением ЦБ в Иркутске Игорь Коржук.