Инфляция в Иркутской области в августе опередила общероссийскую

Но при этом цены по сравнению с июлем почти не изменились. Об этом irk.aif.ru в пресс-службе ЦБ Иркутской области.
«Четвертый месяц подряд снижаются цены на твердые, полутвердые и мягкие сыры. Региональные производители расширили производство, за счет чего удалось увеличить выпуск этих продуктов. В связи с ростом предложения сыра местные продавцы проводили распродажи накопившихся товарных запасов. Однако в целом за год цены на сыр выросли примерно на 20%», — сказал управляющий отделением ЦБ в Иркутске Игорь Коржук.
С приходом нового урожая подешевели свежие овощи — помидоры, огурцы, перец. Также упали в цене виноград, лимоны и груши — это стало возможным благодаря укреплению рубля, что сделало импортные фрукты доступнее. Однако по сравнению с прошлым годом фрукты и овощи в среднем подорожали на 11%.
Цены на сахар продолжили снижаться из-за увеличения предложения и падения мировых цен. Стабильное положение на сахарном рынке связано с хорошими урожаями свеклы прошлых лет и действующими ограничениями на экспорт. В результате за год сахар подешевел почти на 2%.