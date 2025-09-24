Ричмонд
Starlink появится еще в двух поездах Казахстана

АСТАНА, 24 сен — Sputnik. В АО «Пассажирские перевозки» сообщили о том, что в поездах «Актобе-Алматы» и «Кызылорда-Семей» запустят интернет Starlink.

Источник: Пресс-служба "Казахстан Темир Жолы"

Впервые Starlink подключили на электропоезде «Burabay Express» № 888/887 следующем по маршруту «Астана — Курорт Боровое».

Это первый скоростной электропоезд с высокоскоростным интернетом, скорость которого превышает 250 Мбит/с.

подчеркнул Национальный перевозчик

Первые результаты пилотного проекта показали высокую востребованность у пассажиров. Они могли работать в пути и пользоваться дополнительными сервисами: онлайн-табло, мультимедийной системой и безналичной оплатой.

Для Национального перевозчика проект обеспечивает повышение уровня безопасности — установленные видеокамеры позволяют отслеживать обстановку в поезде во время движения, а GPS-трекеры дают возможность контролировать маршрут из ситуационного центра.

говорится в сообщении

Используемая технология Starlink, обеспечивает интернет даже в самых труднодоступных регионах, где традиционные сети практически не работают.

Ранее в пилотном режиме запустили низкоорбитальный высокоскоростной спутниковый интернет на составах Тальго № 67/68 «Астана — Оскемен» и №¾ «Астана — Алматы». Этой возможность воспользовались более 100 тысяч пассажиров.