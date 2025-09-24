Отделался «условкой» за коррупцию: инженер из Башкирии незаконно получил 840 тысяч рублей

По данным надзорного ведомства, обвиняемый получал деньги от представителей двух фирм-контрагентов на общую сумму почти 840 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение передавалось за завышение показаний счетчиков тепловой энергии, внесение в документы недостоверных сведений о приобретении ненужных запасных частей, а также за общее покровительство.