Отделался «условкой» за коррупцию: инженер из Башкирии незаконно получил 840 тысяч рублей

В башкирском городе Нефтекамске вынесли приговор по делу против местного жителя, его признали виновным в коммерческом подкупе. Как сообщает пресс-служба прокуратура республики, мужчина занимал должность ведущего инженера в коммерческой организации.
По данным надзорного ведомства, обвиняемый получал деньги от представителей двух фирм-контрагентов на общую сумму почти 840 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение передавалось за завышение показаний счетчиков тепловой энергии, внесение в документы недостоверных сведений о приобретении ненужных запасных частей, а также за общее покровительство.
Подсудимый полностью признал свою вину. Нефтекамский городской суд назначил ему 5 лет и 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также конфискована сумма незаконного вознаграждения.
— В отношении лиц, передававших деньги, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, — сообщает прокуратура.
