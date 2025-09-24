Куда жаловаться, если нет отопления в Ленобласти?

Во-первых, стоит обратиться в свою управляющую компанию. Ее контакты написаны на квитанции на оплату ЖКУ, которая ежемесячно приходит в ваш почтовый ящик. Во-вторых, оставить сообщение можно в официальном сообществе комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в социальной сети «ВКонтакте».