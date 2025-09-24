Ричмонд
Куда жаловаться, если нет отопления в Ленобласти?

Куда звонить и писать, если в доме холодные батареи.

Источник: AP 2024

Холода пришли в Ленинградскую область и Санкт-Петербург. В отдельных районах 47 региона уже начали периодическое протапливание, сказал губернатор Александр Дрозденко.

Известно, что периодическое протапливание уже запущено:

  • в Тихвинском районе,
  • в Гатчинском районе.

Уже стартовал отопительный сезон:

  • в Сосновоборском районе (с 24 сентября).
  • в Выборгском районе.

Традиционно, в первую очередь отопление включат в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Затем приступят к подключению многоквартиных домов. Власти отчитались, что все 750 объектов теплоснабжения региона готовы к отопительному сезону.

Но что делать, если у ваших соседей по многоквартирному дому отопление уже есть, а у вас ледяные батареи?

Во-первых, стоит обратиться в свою управляющую компанию. Ее контакты написаны на квитанции на оплату ЖКУ, которая ежемесячно приходит в ваш почтовый ящик. Во-вторых, оставить сообщение можно в официальном сообществе комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в социальной сети «ВКонтакте».

Нужно указать:

  • населенный пункт,
  • адрес,
  • кратко описать проблему.