Куда жаловаться, если нет отопления в Ленобласти?

Куда звонить и писать, если в доме холодные батареи.
Холода пришли в Ленинградскую область и Санкт-Петербург. В отдельных районах 47 региона уже начали периодическое протапливание, сказал губернатор Александр Дрозденко.
Известно, что периодическое протапливание уже запущено:
- в Тихвинском районе,
- в Гатчинском районе.
Уже стартовал отопительный сезон:
- в Сосновоборском районе (с 24 сентября).
- в Выборгском районе.
Традиционно, в первую очередь отопление включат в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Затем приступят к подключению многоквартиных домов. Власти отчитались, что все 750 объектов теплоснабжения региона готовы к отопительному сезону.
Но что делать, если у ваших соседей по многоквартирному дому отопление уже есть, а у вас ледяные батареи?
Во-первых, стоит обратиться в свою управляющую компанию. Ее контакты написаны на квитанции на оплату ЖКУ, которая ежемесячно приходит в ваш почтовый ящик. Во-вторых, оставить сообщение можно в официальном сообществе комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в социальной сети «ВКонтакте».
Нужно указать:
- населенный пункт,
- адрес,
- кратко описать проблему.