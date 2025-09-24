Ричмонд
В Омске названы школы, где произошли массовые отравления детей

Прокуратура представила данные о нарушениях в сфере школьного питания.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области подтвердила факты нарушений законодательства в сфере организации питания несовершеннолетних в образовательных учреждениях города. Доклад был представлен сегодня, 24 сентября, на заседании Омского горсовета, где рассматривались итоги соблюдения законности и правопорядка за первое полугодие 2025 года.

Согласно данным прокуратуры, массовые отравления детей были зафиксированы в школах № 90 и № 8 в апреле текущего года. По информации следственного комитета, за медицинской помощью обратились 45 человек, из них 30 — несовершеннолетние.

Кроме того, в докладе упоминается частная организация ООО «Прогресс питания», ответственная за поставки продовольствия в эти учебные заведения. Именно эта компания, по версии следствия, могла стать причиной инцидентов из-за нарушений санитарных норм.

