В Краснодаре перекроют движение на Гидрострое

Ограничения будут действовать в период с 24 сентября по 5 октября. Они затронут участок от улицы Гидростроителей, 26 до улицы им. Невкипелого, 24/1. Это необходимо для проведения второго этапа реконструкции коллектора.



Специалисты заменят более 600 метров труб. На первом этапе обновили 387 метров коллектора.



Отмечается, что замена коммуникаций выполняется без отключения водоотведения. Помимо обновления самого коллектора, специалисты построят 19 новых колодцев и переключат абонентов на новую сеть.