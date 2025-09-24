Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростех передал Минобороны новые истребители Су-35С

Су-35С считают переходом к пятому поколению истребителей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны России получило новую партию истребителей Су-35С, произведенных в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в госкорпорации Ростех.

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха изготовила и передала военным многофункциональные самолеты Су-35С для Воздушно-космических сил России. Все истребители успешно прошли заводские испытания на земле и в воздухе.

По словам летчика ВКС России, Су-35С эффективно справляется со всеми задачами, поставленными Минобороны. Он отметил, что новая партия самолетов усилила боевые возможности авиационной группы, а сами истребители демонстрируют высокое качество в выполнении боевых задач.

В Ростехе пояснили, что Су-35С разработан для завоевания превосходства в воздухе. Самолет способен действовать в сложных погодных условиях и на значительном удалении от аэродромов. Эта машина считается переходной к истребителям пятого поколения.

Ранее американское издание 19fortyfive опубликовало материал, в котором российский истребитель Су-35С признан самым совершенным боевым самолетом в линейке Flanker. По данным издания, эта машина представляет собой вершину развития истребителей четвертого поколения.