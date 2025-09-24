Ростех передал Минобороны новые истребители Су-35С

Министерство обороны России получило новую партию истребителей Су-35С, произведенных в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в госкорпорации Ростех.
Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха изготовила и передала военным многофункциональные самолеты Су-35С для Воздушно-космических сил России. Все истребители успешно прошли заводские испытания на земле и в воздухе.
По словам летчика ВКС России, Су-35С эффективно справляется со всеми задачами, поставленными Минобороны. Он отметил, что новая партия самолетов усилила боевые возможности авиационной группы, а сами истребители демонстрируют высокое качество в выполнении боевых задач.
В Ростехе пояснили, что Су-35С разработан для завоевания превосходства в воздухе. Самолет способен действовать в сложных погодных условиях и на значительном удалении от аэродромов. Эта машина считается переходной к истребителям пятого поколения.
Ранее американское издание 19fortyfive опубликовало материал, в котором российский истребитель Су-35С признан самым совершенным боевым самолетом в линейке Flanker. По данным издания, эта машина представляет собой вершину развития истребителей четвертого поколения.