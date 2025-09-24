Ричмонд
Суд рассмотрит иск к Алле Пугачевой из-за ее высказываний о Дудаеве

Адвокат Александр Трещев просит суд признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности.

Источник: Аргументы и факты

Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению иска, поданного адвокатом Александром Трещевым против Аллы Пугачевой.

Юрист заявляет, что певица оправдывает террористические действия. Трещев требует от Пугачевой обнародовать опровержение и компенсировать моральный ущерб.

«Истец Трещев в своем заявлении указал, что в недавнем интервью, размещенном в сети Интернет, ответчик допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации. При этом Алла Пугачева восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ», — сообщили в пресс-службе судов Москвы.

Напомним, 10 сентября вышло интервью с Пугачевой. В нем она заявила, что не собиралась уезжать из России, рассказала о своем здоровье и жизни с семьей за границей. Резкую критику вызвали слова артистки о главе самопровозглашенной республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве.

Адвокат Дмитрий Аграновский ранее заявил, что в отношении Пугачевой могут провести проверку, а затем возбудить уголовное дело после ее слов о Дудаеве.

* Запрещенная в России террористическая организация.