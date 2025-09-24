Медузу-злодея с 20-метровыми щупальцами выбросило на побережье Техаса

Медузу с 20-метровыми щупальцами выбросило на побережье американского штата Техас, это уже 10 случай за последнее время, рассказал порталу Chron директор по взаимодействию с общественностью в Научно-исследовательском институте Харта Джейс Туннел.
«Я даже заметил одну из них в гавани Порт-Аранзаса, обернутую вокруг лунной медузы (их любимая еда)», — заявил Туннель.
По его словам, научное название медуз — Drymonema larsoni, еще их прозвали «розовые злодеи», они могут весить более 50 фунтов (23 кг) и вытягивать щупальца до 70 футов (21 метра).
Согласно заявлению Морской лаборатории острова Дофин, розовых медуз можно заметить в конце лета и начале осени, когда в воде много лунных медуз — их основной пищи.
Drymonema larsoni открыли недавно — в 2011 году.
Как подчеркнул Туннель, «розовые злодеи» не несут смертельной опасности для человека, однако людям, склонным к аллергическим реакциям, все же стоит их опасаться.
