В Омской области прекратил работу местный молочный завод

Официально предприятие «Молзавод “Таврический” ликвидировано по решению учредителей.

Источник: Комсомольская правда

Прекращение деятельности ООО «Производственная компания “Молзавод “Таврический” подтвердили в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Запись о ликвидации предприятия была внесена 19 сентября.

Компания, основанная в поселке Таврическое в 2013 году, была закрыта на основании решения учредителей. Фактически производство на заводе остановилось еще раньше: согласно данным Росаккредитации, срок действия сертификатов на выпуск ключевых видов продукции — питьевого молока, кефира, ряженки, сметаны и творога — истек в мае 2024 года. Это означает, что предприятие более года не могло легально осуществлять свою деятельность.

При этом за компанией сохранились права на логотип и заявку на регистрацию товарного знака «Молзавод Таврический».

Ранее мы писали, что прокуратура Омской области выявила нарушения в питании омских школ.