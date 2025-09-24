В Омской области прекратил работу местный молочный завод

Компания, основанная в поселке Таврическое в 2013 году, была закрыта на основании решения учредителей. Фактически производство на заводе остановилось еще раньше: согласно данным Росаккредитации, срок действия сертификатов на выпуск ключевых видов продукции — питьевого молока, кефира, ряженки, сметаны и творога — истек в мае 2024 года. Это означает, что предприятие более года не могло легально осуществлять свою деятельность.