Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии задержали водителя с 40 неоплаченными штрафами ГАИ

Сумма долга неплательщика из Ишимбайского района превысила 50 тысяч рублей.

В Башкирии задержали водителя с 40 неоплаченными штрафами ГАИ.

Сумма долга неплательщика из Ишимбайского района превысила 50 тысяч рублей. В отношении мужчины составили административные материалы по статье о злостной неуплате штрафов.

Как сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов, водителя остановили в рамках профилактической операции «Должник». Проверка по федеральной базе Госавтоинспекции показала, что он систематически нарушал ПДД и не оплачивал выписанные штрафы.

Молодому водителю грозит административная ответственность по статье 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов в установленный срок. Он заявил, что постарается в кратчайший срок погасить долг.

Операция продолжается, инспекторы в ходе рейдов обращают внимание не только на наличие нарушений, но и на прошлое поведение за рулем.