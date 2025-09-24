В Башкирии задержали водителя с 40 неоплаченными штрафами ГАИ.
Сумма долга неплательщика из Ишимбайского района превысила 50 тысяч рублей. В отношении мужчины составили административные материалы по статье о злостной неуплате штрафов.
Как сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов, водителя остановили в рамках профилактической операции «Должник». Проверка по федеральной базе Госавтоинспекции показала, что он систематически нарушал ПДД и не оплачивал выписанные штрафы.
Молодому водителю грозит административная ответственность по статье 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов в установленный срок. Он заявил, что постарается в кратчайший срок погасить долг.
Операция продолжается, инспекторы в ходе рейдов обращают внимание не только на наличие нарушений, но и на прошлое поведение за рулем.