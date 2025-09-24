Нижегородские ученые создали нанокомплекс, улучшающий усвоение селена

«В нашей композиции хитозан выступает не только в качестве транспорта и полимера-стабилизатора. Сам по себе этот уникальный полисахарид обладает противоопухолевыми, противовоспалительными свойствами, стимулирует регенерацию тканей, в том числе нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, как и селен, он оказывает антиоксидантное действие на организм. В комплексе они смогут поддержать баланс окислительных процессов и будут препятствовать раннему старению», — отметила доцент кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета ННГУ Кристина Апрятина.