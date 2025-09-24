Нижегородские ученые создали нанокомплекс, улучшающий усвоение селена

Соединение на основе наночастиц хитозана, которое улучшает усвоение селена, разработали ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В большинстве биологически активных добавок (БАД) селен содержится в ионной форме. Наночастицы же менее токсичны, а за счет их размера эффективность биологического воздействия возрастает. Однако для получения наноселена требуется носитель, способный удержать микроэлемент в наноформе и доставить его к органам и тканям. Таким стабилизатором стал природный полимер хитозан.
В планах ученых — использование хитозана для доставки наночастиц других микроэлементов, которые плохо усваиваются человеком в ионной форме, например, цинка и меди.
«В нашей композиции хитозан выступает не только в качестве транспорта и полимера-стабилизатора. Сам по себе этот уникальный полисахарид обладает противоопухолевыми, противовоспалительными свойствами, стимулирует регенерацию тканей, в том числе нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, как и селен, он оказывает антиоксидантное действие на организм. В комплексе они смогут поддержать баланс окислительных процессов и будут препятствовать раннему старению», — отметила доцент кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета ННГУ Кристина Апрятина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.