Петербург бесплатный: какие городские музеи работают на безвозмездной основе

День бесплатного посещения для всех — третий четверг месяца c сентября по апрель, билет можно получить в кассе. В Кунсткамере показана коллекция предметов старины, которые раскрывают историю и быт народов. Среди них Северная Америка, Латинская Америка, Япония, Африка, Ближний и Средний Восток, Китай и Монголия, Индия и Индонезия. Кроме того, есть Анатомический раздел, где собраны экспонаты с анатомическими аномалиями.