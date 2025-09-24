В Тюменской области прошел бизнес-лагерь для предпринимателей

Смена бизнес-лагеря для предпринимателей состоялась на базе отдыха «Кулига-клуб» в Тюменской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации Тюменского муниципального района.
Спикерами выступили федеральные и региональные эксперты, в числе которых заслуженный мастер спорта Элина Гоок, исполнительный директор премии «Бизнес-Успех» Сергей Соболев, преподаватель программ MBA Дмитрий Поляков. Они рассказали о реальных бизнес-инструментах, которые работают в современных условиях.
Особое внимание на мероприятии уделили темам управления внутренними ресурсами, нейроменеджмента и повышения личной эффективности. Также интерес участников вызвали практические тренинги по привлечению инвестиций, инструментам роста при ограниченных ресурсах и сессия «Открытый диалог: Взлеты и падения», где успешные предприниматели поделились личным опытом преодоления кризисов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.