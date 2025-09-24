Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменской области прошел бизнес-лагерь для предпринимателей

Особое внимание на мероприятии уделили управлению внутренними ресурсами и повышению личной эффективности.

Смена бизнес-лагеря для предпринимателей состоялась на базе отдыха «Кулига-клуб» в Тюменской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации Тюменского муниципального района.

Спикерами выступили федеральные и региональные эксперты, в числе которых заслуженный мастер спорта Элина Гоок, исполнительный директор премии «Бизнес-Успех» Сергей Соболев, преподаватель программ MBA Дмитрий Поляков. Они рассказали о реальных бизнес-инструментах, которые работают в современных условиях.

Особое внимание на мероприятии уделили темам управления внутренними ресурсами, нейроменеджмента и повышения личной эффективности. Также интерес участников вызвали практические тренинги по привлечению инвестиций, инструментам роста при ограниченных ресурсах и сессия «Открытый диалог: Взлеты и падения», где успешные предприниматели поделились личным опытом преодоления кризисов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.