СМИ: Италия запретила россиянам с шенгеном въезжать в семь стран ЕС

Туристы из России, получившие шенгенскую визу в Италию, сообщают о запрете въезда на территорию семи европейских стран. Об этом в среду, 24 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, россиянам закрыли въезд в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. В документе отмечается, что приезжих не пропустят через эти страны даже транзитом.

При этом, если путешествовать на поезде, то там ходят контролеры, которые проверяют визы, а система в аэропортах просто не допустит туриста из России к полету в запрещенные страны ЕС, уточняется в публикации.

До этого власти Чехии придумали новый способ «маскировки» российских туристов в обход ограничений — таким образом удается не терять сотни миллионов евро из-за антироссийской повестки Евросоюза. Туристы из России в последние месяцы стали летать в Чехию намного чаще, из-за чего властям страны пришлось разработать новый метод их допуска: теперь одно из главных требований для въезда — наличие загранпаспорта на 10 лет.

Ранее стало известно, что Европейский союз в новом пакете санкций в отношении России намерен ввести единые правила для ограничения выдачи виз ее гражданам.

