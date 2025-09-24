СМИ: Италия запретила россиянам с шенгеном въезжать в семь стран ЕС

До этого власти Чехии придумали новый способ «маскировки» российских туристов в обход ограничений — таким образом удается не терять сотни миллионов евро из-за антироссийской повестки Евросоюза. Туристы из России в последние месяцы стали летать в Чехию намного чаще, из-за чего властям страны пришлось разработать новый метод их допуска: теперь одно из главных требований для въезда — наличие загранпаспорта на 10 лет.