В Челябинске создали генератор отписок чиновников

Жители Челябинской области теперь могут заранее узнать, какой шаблонный ответ получат от чиновников на свою жалобу. В интернете запустили «Генератор официальных отмазок» — сатирический сайт, который вскрывает абсурд бюрократического языка.
Суть проста: выбираете наболевший вопрос (например, о плохих дорогах или очередях в поликлиниках), нажимаете кнопку — и получаете готовый ответ чиновника. Текст собирается из знакомых всем фраз: «проводится комплексная проверка», «будут приняты исчерпывающие меры» и других.
«Люди устали от отписок, которые создают иллюзию работы, — объясняет идею создатель проекта, радиоведущий Евгений Маклаков. — Мы решили довести это до абсурда, чтобы показать, как за сложными формулировками часто скрывается нежелание действовать».
Несмотря на игровую форму, у проекта серьезная цель — заставить задуматься о качестве коммуникации между властью и гражданами.