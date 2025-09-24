Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске создали генератор отписок чиновников

Сатирический сайт, генерирующий «официальные отписки чиновников», придумал челябинский радиоведущий Евгений Маклаков.

Источник: otmazka74.ru.tilda.ws

Жители Челябинской области теперь могут заранее узнать, какой шаблонный ответ получат от чиновников на свою жалобу. В интернете запустили «Генератор официальных отмазок» — сатирический сайт, который вскрывает абсурд бюрократического языка.

Суть проста: выбираете наболевший вопрос (например, о плохих дорогах или очередях в поликлиниках), нажимаете кнопку — и получаете готовый ответ чиновника. Текст собирается из знакомых всем фраз: «проводится комплексная проверка», «будут приняты исчерпывающие меры» и других.

«Люди устали от отписок, которые создают иллюзию работы, — объясняет идею создатель проекта, радиоведущий Евгений Маклаков. — Мы решили довести это до абсурда, чтобы показать, как за сложными формулировками часто скрывается нежелание действовать».

Несмотря на игровую форму, у проекта серьезная цель — заставить задуматься о качестве коммуникации между властью и гражданами.