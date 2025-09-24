Необычный фиолетовый хлеб появится в Беларуси. Подробности пишет портал MЛЫН.BY.
Необычный хлеб собираются выпекать на Борисовском комбинате хлебопродуктов. Начальник отдела маркетинга Владислав Бедрицкий отметил, что речь идет про экспериментальный проект.
— Мы уже засеяли участок с фиолетовой пшеницей и надеемся, что в следующем году сможем представить наш фиолетовый хлеб покупателям, — подчеркнул Бедрицкий.
Портал обращает внимание на то, что особенность состоит не только в цвете хлеба, но также и в его пользе. Все дело в том, что в фиолетовой пшенице содержится антоциан. Это природный антиоксидант, который улучшает зрение, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказывает общее благоприятное влияние на организм.
Тем временем телеканал СТВ назвал любимый хлеб белорусов.
Кстати, «Беларусь 1» сравнил цены на хлеб, молоко и яйца в Минске и Варшаве.
Кроме того, штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября.