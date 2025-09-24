Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Необычный фиолетовый хлеб появится в Беларуси

В Беларуси в продаже появится фиолетовый хлеб.

Источник: Комсомольская правда

Необычный фиолетовый хлеб появится в Беларуси. Подробности пишет портал MЛЫН.BY.

Необычный хлеб собираются выпекать на Борисовском комбинате хлебопродуктов. Начальник отдела маркетинга Владислав Бедрицкий отметил, что речь идет про экспериментальный проект.

— Мы уже засеяли участок с фиолетовой пшеницей и надеемся, что в следующем году сможем представить наш фиолетовый хлеб покупателям, — подчеркнул Бедрицкий.

Портал обращает внимание на то, что особенность состоит не только в цвете хлеба, но также и в его пользе. Все дело в том, что в фиолетовой пшенице содержится антоциан. Это природный антиоксидант, который улучшает зрение, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказывает общее благоприятное влияние на организм.

Тем временем телеканал СТВ назвал любимый хлеб белорусов.

Кстати, «Беларусь 1» сравнил цены на хлеб, молоко и яйца в Минске и Варшаве.

Кроме того, штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября.