Необычный фиолетовый хлеб появится в Беларуси

Портал обращает внимание на то, что особенность состоит не только в цвете хлеба, но также и в его пользе. Все дело в том, что в фиолетовой пшенице содержится антоциан. Это природный антиоксидант, который улучшает зрение, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказывает общее благоприятное влияние на организм.