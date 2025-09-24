Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 430 тонн фасоли привезли из Китая в Ростовскую область

Специалисты Россельхознадзора проверили фасоль, поступившую в Ростовскую область из Китая.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января по 31 августа 2025 года в Ростовской области проконтролировали более 430 тонн фасоли, поступившей из Китая. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

На Дону вся партия продукции была размещена на специализированном складе временного хранения. Продукцию поставили в соответствии с действующими нормами в области карантина растений.

По итогам проверок оформили акты карантинного фитосанитарного контроля. Эта процедура подтвердила соблюдение всех необходимых норм безопасности.

Ранее из Ростовской области в Абхазию экспортировали более 20 тонн мяса.

Подпишись на нас в Telegram.