Более 430 тонн фасоли привезли из Китая в Ростовскую область

С 1 января по 31 августа 2025 года в Ростовской области проконтролировали более 430 тонн фасоли, поступившей из Китая. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
На Дону вся партия продукции была размещена на специализированном складе временного хранения. Продукцию поставили в соответствии с действующими нормами в области карантина растений.
По итогам проверок оформили акты карантинного фитосанитарного контроля. Эта процедура подтвердила соблюдение всех необходимых норм безопасности.
Ранее из Ростовской области в Абхазию экспортировали более 20 тонн мяса.
Подпишись на нас в Telegram.