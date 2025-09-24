Пензенские ученые создали программу для планирования операций на сердце

«3D-CorVasculograph» воссоздает трехмерную модель венечных артерий, какими они были до развития патологии. Для этого достаточно ввести исходный диаметр сосуда — нейросеть за секунды генерирует полную карту русла с тысячами ответвлений. Основой для обучения нейросети стали данные 30 слепков артерий людей, не страдавших сердечными заболеваниями. Графовые нейронные сети анализируют сосуды как математические графы — совокупности узлов и связей.