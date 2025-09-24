Ричмонд
Пензенские ученые создали программу для планирования операций на сердце

Она воссоздает трехмерную модель венечных артерий, какими они были до развития патологии.

Программу «3D-CorVasculograph», которая с помощью нейросети поможет планировать операции на сердце, разработали ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в вузе.

«3D-CorVasculograph» воссоздает трехмерную модель венечных артерий, какими они были до развития патологии. Для этого достаточно ввести исходный диаметр сосуда — нейросеть за секунды генерирует полную карту русла с тысячами ответвлений. Основой для обучения нейросети стали данные 30 слепков артерий людей, не страдавших сердечными заболеваниями. Графовые нейронные сети анализируют сосуды как математические графы — совокупности узлов и связей.

«Обычные нейросети не работают с такими разветвленными структурами, как артерии. Графовые сети идеально подходят для этого: они учитывают иерархию бифуркаций и связи между ними», — отметил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Компьютерные технологии» ПГУ Владимир Горбаченко.

Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.