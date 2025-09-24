Ричмонд
Молдавский картофель на грани исчезновения: Почему на прилавках — только импортный

В 2024 году в страну ввезли почти в 2,5 раза больше картошки, чем произвели внутри страны.

Источник: Комсомольская правда

«Хорошие времена!». Импорт картофеля в 2,5 раза превышает собственное производство.

Молдова все сильнее зависит от импортного картофеля: в 2024 году в страну ввезли почти в 2,5 раза больше продукции, чем произвели внутри страны, сообщает mybusines.md. По данным Нацбюро статистики, прошлогодний урожай картофеля составил около 55 тыс. тонн, что на 20% меньше, чем в 2023 году.

При этом импорт достиг 61 тыс. тонн:

— из Украины — 35 тыс. тонн,

— из Беларуси — 24 тыс.,

— из Румынии — почти 2 тыс. тонн.

«С 1990 года у нас практически не осталось своих сортов. Всё, что растет на полях, — это иностранные линии, просто адаптированные под наши условия», — отметил председатель Ассоциации производителей картофеля Петр Илиев.

Фермеры жалуются на низкие закупочные цены, уточнив, что продают картофель по 6 леев за килограмм.

Аграрии предупреждают: без поддержки и стимулов отечественное производство будет сокращаться, а зависимость от импорта — расти.

