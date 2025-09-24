Молдавский картофель на грани исчезновения: Почему на прилавках — только импортный

Молдова все сильнее зависит от импортного картофеля: в 2024 году в страну ввезли почти в 2,5 раза больше продукции, чем произвели внутри страны, сообщает mybusines.md. По данным Нацбюро статистики, прошлогодний урожай картофеля составил около 55 тыс. тонн, что на 20% меньше, чем в 2023 году.