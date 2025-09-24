«Хорошие времена!». Импорт картофеля в 2,5 раза превышает собственное производство.
Молдова все сильнее зависит от импортного картофеля: в 2024 году в страну ввезли почти в 2,5 раза больше продукции, чем произвели внутри страны, сообщает mybusines.md. По данным Нацбюро статистики, прошлогодний урожай картофеля составил около 55 тыс. тонн, что на 20% меньше, чем в 2023 году.
При этом импорт достиг 61 тыс. тонн:
— из Украины — 35 тыс. тонн,
— из Беларуси — 24 тыс.,
— из Румынии — почти 2 тыс. тонн.
«С 1990 года у нас практически не осталось своих сортов. Всё, что растет на полях, — это иностранные линии, просто адаптированные под наши условия», — отметил председатель Ассоциации производителей картофеля Петр Илиев.
Фермеры жалуются на низкие закупочные цены, уточнив, что продают картофель по 6 леев за килограмм.
Аграрии предупреждают: без поддержки и стимулов отечественное производство будет сокращаться, а зависимость от импорта — расти.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.
А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове (далее…).
Житель Кишинева торгует на блошином рынке: «Если останется нынешняя власть еще на четыре года, у нас не то, что куска хлеба, даже сухарей не будет!».
Сергею Владимировичу до пенсии еще год, но на работу его не берут или предлагают копейки в качестве зарплаты [видео] (далее…).
Неуловимый Цуцу: Бывший молдавский депутат смог попасть из Украины в Приднестровье только за ОЧЕНЬ большие деньги — силовики.
Украина давно закрыла для передвижения приднестровский участок молдавско-украинской границы (далее…).