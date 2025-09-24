Ричмонд
В Иркутске задержали мужчину, который размахивал «пистолетом» у подъезда

У 33-летнего гражданина произошел конфликт с соседями.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске задержали мужчину, который размахивал «пистолетом» у дома. Все произошло ночью на улице Якоби. В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина махал оружием и выражался нецензурной бранью перед дверью подъезда.

— Правоохранители установили личность неизвестного. 33-летний гражданин объяснил, что у него произошел конфликт с жильцами соседнего дома, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Для вида он взял игрушечный пистолет у своего сына, чтобы с помощью него напугать соседей. С хулиганом провели профилактическую беседу.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Казачинско-Ленском районе 41-летний рабочий попал под кузов самосвала и погиб.