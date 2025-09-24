В Иркутске задержали мужчину, который размахивал «пистолетом» у подъезда

В Иркутске задержали мужчину, который размахивал «пистолетом» у дома. Все произошло ночью на улице Якоби. В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина махал оружием и выражался нецензурной бранью перед дверью подъезда.
— Правоохранители установили личность неизвестного. 33-летний гражданин объяснил, что у него произошел конфликт с жильцами соседнего дома, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Для вида он взял игрушечный пистолет у своего сына, чтобы с помощью него напугать соседей. С хулиганом провели профилактическую беседу.
