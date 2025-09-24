Владелец торгового центра на «Семеновской» помогает бойцам СВО и ветеранам

Владелец торгового центра в районе Соколиная Гора рядом со станцией метро «Семёновская» регулярно оказывает поддержку бойцам, участвующим в специальной военной операции. Он помогает как солдатам на передовой, так и военнослужащим, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка, а также участвует в сборе гуманитарной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.