Владелец торгового центра на «Семеновской» помогает бойцам СВО и ветеранам

Владелец торгового центра в районе Соколиная Гора рядом со станцией метро «Семёновская» регулярно оказывает поддержку бойцам, участвующим в специальной военной операции. Он помогает как солдатам на передовой, так и военнослужащим, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка, а также участвует в сборе гуманитарной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Мы работаем строго по запросам, не придумываем ассортимент сами, а формируем посылки из того, что действительно нужно. Часть помощи отправляется прямо в зону СВО, часть передаётся в госпиталь», — рассказал представитель торгового центра.
В посылки входят чай, кофе, питьевая вода, долгосрочные продукты питания, шоколад и конфеты. К празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы команда собирает подарочные наборы как для участников СВО, так и для ветеранов Великой Отечественной войны из Восточного административного округа.
Помощь носит адресный характер, её получают не только сами военнослужащие, но и их семьи. Например, когда один из бойцов, находившийся на передовой, стал отцом, для новорождённого были приобретены кроватка, коляска, памперсы, детское питание и одежда.
Кроме того, владелец ТЦ передаёт гуманитарные грузы для жителей новых и приграничных регионов через штабы общественной инициативы «Москва помогает», размещённые в разных районах столицы. Горожане также могли внести свой вклад, принося подарки для военных в «Домики добра» на площадках фестиваля «Московские сезоны».
Ранее в столичной мэрии рассказали о том, как жители Москвы и некоммерческие организации оказывают поддержку бойцам СВО, а также жителям новых регионов и приграничных территорий.