В Омске выявлена партия бараньей печени с опасными бактериями

В ведомстве пока не уточнили, откуда была завезена зараженная партия и попала ли она в розничную продажу. Ветеринарные врачи предупреждают, что бактерии листерии способны выживать даже при низких температурах, включая заморозку, и могут активно размножаться в продуктах при температуре обычного холодильника.