В Омске выявлена партия бараньей печени с опасными бактериями

Управление Россельхознадзора по Омской области подтвердило обнаружение в партии бараньей печени бактерий Listeria monocytogenes, вызывающих опасное для человека заболевание — листериоз.
Опасные микроорганизмы были выявлены в ходе планового мониторинга качества пищевой продукции. Проба не соответствовала требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Информация о нарушении передана в федеральную государственную систему «ВетИС» для принятия мер.
В ведомстве пока не уточнили, откуда была завезена зараженная партия и попала ли она в розничную продажу. Ветеринарные врачи предупреждают, что бактерии листерии способны выживать даже при низких температурах, включая заморозку, и могут активно размножаться в продуктах при температуре обычного холодильника.
Попадая в организм человека, бактерии накапливаются в печени и селезенке, вызывая такие симптомы, как диарея, лихорадка и другие проявления листериоза.
